POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nachträglich verstorbener Zuschauer nach KSC-Fußballspiel

Karlsruhe (ots)

Nach einem Sturz am Samstagnachmittag auf dem KSC-Gelände erlag ein 59-jähriger Mann am 30.09.2025 seinen schweren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge stürzte der alkoholisierte Zuschauer nach dem Abpfiff der Fußballbegegnung des Karlsruher SC gegen den 1. FC Magdeburg gegen 15:00 Uhr auf dem Boulevard im Außenbereich des BBBank Wildpark.

Sofort hinzugezogene Rettungskräfte übernahmen die Erstversorgung des 59-Jährigen und fuhren ihn anschließend in eine nahegelegene Klinik. Hier verstarb er im Laufe des heutigen Tages, offenbar ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Sturzgeschehen des nunmehr Verstorbenen.

