PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Kollision im Gegenverkehr

POL-BI: Kollision im Gegenverkehr
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Senne - Am Dienstagabend, 03.02.2026, geriet ein Clio-Fahrer aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Eine Person erlitt leichte Verletzungen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand befuhr ein 54-jähriger Bielefelder gegen 18:15 Uhr die Friedrichsdorfer Straße, in Richtung Friedrichsdorf, mit einem Renault Clio. Dabei kam er, kurz nach der Brücke, die über die A33 führt, aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Das Auto kollidierte zunächst mit der linken Schutzplanke und dann seitlich mit dem entgegenkommenden Skoda Fabia einer 40-jährigen Gütersloherin. Zeugen gaben an, dass das Auto nicht gerutscht sei. Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum ergaben sich beim 54-Jährigen nicht.

Die Frau erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Beide Autos wurden mit einem schweren Sachschaden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Friedrichsdorfer Straße im Bereich der Unfallstelle bis 19:55 Uhr gesperrt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 10:48

    POL-BI: Trotz Fahrverbot auf der A 2 unterwegs - Unfall

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- BAB 2- Oldentrup- Bei einer Verkehrsunfallaufnahme am Dienstagabend, 03.02.2026, stellten Polizisten fest, dass für einen Audi-Fahrer ein Fahrverbot bestand. Ein 21-Jähriger aus Lippstadt befuhr gegen 22:25 Uhr mit seinem Audi A 6 bei leichtem Schneeregen den mittleren Fahrstreifen der A2 in Richtung Dortmund. Zwischen der Anschlussstelle Ostwestfalen Lippe und Bielefeld Ost kam er, ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 14:03

    POL-BI: Betrüger bietet Kinderwagen an

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Eine Bielefelderin beabsichtigte am Sonntag, 01.02.2026, einen Kinderwagen über ein Kleinanzeigenportal zu kaufen. Trotz der geleisteten Zahlung erhielt sie die Ware nicht. Die 35-jährige Bielefelderin wurde auf dem Kleinanzeigenportal auf ein Angebot für einen 3 in 1 Kinderwagen eines Händlers in Hamburg aufmerksam. Bei einer ersten Kontaktaufnahme forderte der ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 11:25

    POL-BI: Identitätsdiebstahl bei Job-Scamming

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei Bielefeld warnt vor gefälschten Stellenanzeigen im Internet, deren Ziel es ist, Ihre Identität zu stehlen. Denken Sie daran, Betrüger sind erfinderisch, um an Ihre Daten zu gelangen. Im Dezember 2025 weckte in einem Kleinanzeigen-Portal ein Job-Angebot einer bekannten deutschen Firma das Interesse einer Bielefelderin, die darauf antwortete. Sie erhielt eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren