Polizei Bielefeld

POL-BI: Kollision im Gegenverkehr

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Senne - Am Dienstagabend, 03.02.2026, geriet ein Clio-Fahrer aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Eine Person erlitt leichte Verletzungen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand befuhr ein 54-jähriger Bielefelder gegen 18:15 Uhr die Friedrichsdorfer Straße, in Richtung Friedrichsdorf, mit einem Renault Clio. Dabei kam er, kurz nach der Brücke, die über die A33 führt, aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Das Auto kollidierte zunächst mit der linken Schutzplanke und dann seitlich mit dem entgegenkommenden Skoda Fabia einer 40-jährigen Gütersloherin. Zeugen gaben an, dass das Auto nicht gerutscht sei. Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum ergaben sich beim 54-Jährigen nicht.

Die Frau erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Beide Autos wurden mit einem schweren Sachschaden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Friedrichsdorfer Straße im Bereich der Unfallstelle bis 19:55 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell