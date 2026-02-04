PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb greift in Einkaufstasche

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Ein bisher unbekannter Täter stahl am Dienstag, 03.02.2026, in einem Discounter an der Beckendorferstraße die Geldbörse einer Seniorin. Kurz darauf versuchte er, mit der Bankkarte Geld abzuheben.

Die 67-jährige Bielefelderin hielt sich gegen 16:45 Uhr in dem Discounter an der Kreuzung zur Jöllenbecker Straße auf. Die Geldbörse befand sich während des Einkaufs in ihrer Einkaufstasche. An der Aktions-Frischetheke nahm sie eine Person wahr, die ihr sehr nah kam. Da die Filiale sehr voll war, schöpfte sie zunächst keinen Verdacht.

An der Kasse merkte sie dann, dass ihre Geldbörse entwendet worden war.

Die Bielefelderin fand heraus, dass eine unberechtigte Person bereits versucht hatte, Geld mit ihrer Bankkarte in einer nahegelegenen Bank an der Jöllenbecker Straße abzuheben. Eine Abbuchung erfolgte nicht.

Die Polizei rät, Geldbörsen in verschlossenen Innentaschen möglichst nah am Körper zu tragen. Legen Sie Portemonnaies während des Einkaufs nicht in den Wagen oder in die unbeaufsichtigte Einkaufstasche.

Hinweise zu dem Taschendieb nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

