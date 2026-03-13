POL-DA: Pfungstadt: Einbrecher per Haftbefehl gesucht/Autobahnfahnder nehmen 24-Jährigen fest
Pfungstadt (ots)
Autobahnfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen nahmen am Donnerstagabend (12.03.) einen gesuchten Straftäter fest. Den Fahndern fiel das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug, in dem unter anderem der 24-Jährige als Beifahrer saß, gegen 21.30 Uhr, auf der A 67 bei Pfungstadt auf.
Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann, der den Polizisten gegenüber zunächst falsche Personalien angab, ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gießen wegen Einbruchsdiebstahls vorlag. Er wurde von den Fahndern festgenommen und anschließend zur Verbüßung seiner Haftstrafe in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
