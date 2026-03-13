PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Einbrecher per Haftbefehl gesucht/Autobahnfahnder nehmen 24-Jährigen fest

Pfungstadt (ots)

Autobahnfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen nahmen am Donnerstagabend (12.03.) einen gesuchten Straftäter fest. Den Fahndern fiel das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug, in dem unter anderem der 24-Jährige als Beifahrer saß, gegen 21.30 Uhr, auf der A 67 bei Pfungstadt auf.

Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann, der den Polizisten gegenüber zunächst falsche Personalien angab, ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gießen wegen Einbruchsdiebstahls vorlag. Er wurde von den Fahndern festgenommen und anschließend zur Verbüßung seiner Haftstrafe in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

