POL-DA: Bensheim: Einbrüche in Wohnung und Werkzeuggeschäft
Bensheim (ots)
In der Nacht zum Freitag (13.03.) ereigneten sich zwei Einbrüche. Betroffen waren eine Wohnung und ein Werkzeuggeschäft.
Gewaltsam verschafften sich Unbekannte gegen 2.15 Uhr zunächst Zugang in eine Wohnung in der Rohrheimer Straße in Schwanheim. Abgesehen hatten es die Kriminellen dort auf eine Armbanduhr und Schmuck. Zudem geriet gegen 2.40 Uhr ein Werkzeuggeschäft "An der Riedwiese" in das Visier von Unbekannten. Die Täter schlugen die Scheibe der Eingangstür ein und ließen eine Kasse samt Bargeld mitgehen.
Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.
