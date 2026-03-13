Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Per Haftbefehl gesucht

Festnahme eines 38-Jährigen

Kelsterbach (ots)

Im Rahmen einer Kontrolle auf der A3 bei Kelsterbach konnte eine Streife der Autobahnpolizei Südhessen am Freitagmittag (13.3.). gegen 12.30 Uhr einen per Haftbefehl gesuchten Mann festnehmen. Bei der Kontrolle eines Ford Fiesta fiel den Ordnungshütern auf, dass der 38-jährige Beifahrer von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken per Haftbefehl zur Verbüßung einer Haftstrafe wegen Diebstahls gesucht wurde. Er wurde vorläufig festgenommen und musste die Beamten mit zur Wache begleiten. Nach Begleichung der im Haftbefehl geforderten Geldstrafe von über 1000 Euro wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

