Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Solarparks im Visier Krimineller/Hoher Schaden nach Diebstahl

Heppenheim (ots)

Zwei Solarparks außerhalb von Heppenheim, südlich des Kleinflugplatzes gelegen, gerieten in der Nacht zum Freitag (13.03.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich unberechtigt Zugang auf das Gelände und montierten rund 60 Wechselrichter ab. Der insgesamt angerichtete Schaden betläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 200.000 Euro.

Für den Abtransport dürften die Täter ein Fahrzeug genutzt haben. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

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