POL-UL: (UL) Ulm - Linienbus fährt gegen Auto

Am Dienstag achtete die Fahrerin eines Busses nicht auf den bevorrechtigten Verkehr.

Der Unfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr in der Albert-Einstein-Allee. Die 47-jährige Linienbusfahrerin fuhr von der Haltestelle "Technische Hochschule" los. Die Haltestelle war im Bereich der Unfallstelle mittels Grünstreifen von der Straße abgegrenzt. Nach dem Losfahren wechselte die Busfahrerin auf die reguläre Fahrbahn. Dabei übersah sie den Hyundai einer 27-Jährigen. Die Autofahrerin versuchte noch auszuweichen. Ein Unfall konnte nicht mehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der nicht mehr fahrbereite Hyundai musste abgeschleppt werden.

