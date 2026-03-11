Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Einbrecher inspiziert Feuerwehr und Einsatzfahrzeug

Zu einem Einbruch in das Feuerwehrhaus bei Langenau ist es am vergangenen Wochenende gekommen. Entwendet wurde wohl nichts

Zwischen Freitag 0.30 Uhr und Samstag 1.30 Uhr soll sich der Einbruch ereignet haben, so die Polizei. Ein Unbekannter gelangte im Stadtteil Göttingen über eine eingeschlagene Fensterscheibe an der Gebäuderückseite in die heiligen Hallen der Feuerwehr. An einem Löschfahrzeug öffnete der Einbrecher auf beiden Seiten die Rollläden und suchte nach Brauchbarem. Dabei hatte der Unbekannte wohl auch mehrere Gerätschaften aus dem Fahrzeug genommen. Zudem inspizierte er die Aufenthaltsräume der Einsatzkräfte. Denn entsprechende Spuren konnten dort festgestellt werden. Der Einbrecher flüchtete über das Einstiegsfenster wieder nach draußen. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge hatte der Unbekannte wohl nichts mitgenommen. Womöglich wurde er auch bei der Tat gestört und trat deshalb unverrichteter Dinge die Flucht an. Nun ermittelt die Polizei Langenau und sucht nach dem Einbrecher. Spuren wurden gesichert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07345/92900 entgegen.

