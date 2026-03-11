POL-UL: (UL) Ulm - Straßenbahn übersehen
Am Dienstag stießen ein Auto und eine Straßenbahn in Ulm zusammen.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr in der Römerstraße. Die 41-Jährige wollte nach links in den Robert-Dick-Weg abbiegen. Dabei übersah sie die von hinten kommende Straßenbahn. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Auch die etwa 30 Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit.
