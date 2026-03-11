Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Herde auf der Straße

Am Dienstag stieß ein Autofahrer auf der L283 bei Ingoldingen mit einer Schafsherde zusammen. Zwei Tiere verendeten.

Um 5.45 Uhr war ein 36-Jähriger auf der Landstraße von Muttensweiler in Richtung Grodt unterwegs. Plötzlich kreuzte eine ausgebüxte Schafsherde die Straße und gefährdete den Verkehr. Der Mann versuchte noch mit seinem Mercedes zu bremsen. Trotzdem erfasste er die Tiere mit seinem Auto. Zwei Schafe verendeten, nachdem sie angefahren wurden. Der Tierbesitzer war ebenfalls vor Ort und hatte schon nach seiner Herde gesucht. Die war wohl aus einem nahegelegenen Stall ausgebrochen. Der Schafhalter gab bei der Polizei an, dass wohl jemand die Stalltür unbemerkt geöffnet hatte und die Schafe deshalb auf die Straße flüchten konnten. Der Schaden an dem fahrbereiten Auto wird auf rund 4.000 geschätzt.

