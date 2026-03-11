POL-UL: (GP) Ebersbach - Handy geraubt
Am Montag wurde ein 16-Jähriger von mehreren Unbekannten angegangen.
Ulm (ots)
Der Vorfall ereignete sich gegen 21.50 Uhr in der Bahnhofstraße. Dort warteten wohl bereits 5-6 Unbekannte auf den 16-Jährigen. Drei von ihnen schlugen wohl ohne Vorwarnung auf ihn ein und rissen ihm das Mobiltelefon aus der Hand. Danach flüchteten sie. Der 16-Jährige begab sich nach Hause und informierte die Polizei. Das Handy konnte später von einem Bekannten des 16-Jährigen im Bereich des Bahnhofs gefunden werden. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen.
