POL-UL: (HDH) Nattheim/A7 - Unfall mit Sachschaden

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Auffahrunfall am Dienstag auf der A7 bei Nattheim.

Kurz vor 11.30 Uhr kam es an der Anschlussstelle Heidenheim, auf Höhe Nattheim, zum Auffahrunfall. Ein 65-jähriger Autofahrer hatte wohl nicht genug aufgepasst. Er befuhr mit seinem Volvo den linken Fahrstreifen in Richtung Ulm. Verkehrsbedingt mussten vor ihm mehrere Fahrzeuge bremsen. Das erkannte der 65-Jährige wohl zu spät und prallte in das Heck einer 38-jährigen Jeep-Fahrerin. Die schob es durch die Kollision gegen das Heck eines vor ihr fahrenden VW. Den lenkte ein 51-Jähriger. Alle drei Beteiligten hatten Glück und blieben unverletzt. Abschlepper waren nicht erforderlich. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Gesamtschaden auf 16.000 Euro.

