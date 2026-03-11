PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Rechts vor Links
Am Dienstag stießen an einer Kreuzung in Heidenheim zwei Fahrzeuge zusammen.

Ulm (ots)

Um 11.30 Uhr war ein 50-Jähriger mit seinem BMW in der Kastorstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Einmündung zur Fritz-Schneider-Straße fuhr er in die Kreuzung ein. Von rechts kam ein 66-Jähriger mit einem Sprinter. Der hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeugen stießen in der Kreuzung zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

++++0447611 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

