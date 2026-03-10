Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Im Begegnungsverkehr zusammengestoßen

Nicht einigen konnten sich zwei Lasterfahrer am Montag bei einem Unfall bei Gerstetten.

Der Unfall ereignete sich um 8.30 Uhr auf der K3019 zwischen Dettingen und Hürben. Ein 59-Jähriger fuhr dort mit seinem Mercedes Lkw, ein 46-Jähriger kam ihm mit seinem Volvo-Truck entgegen. Wie die Polizei berichtete, fuhren beide wohl nicht möglichst weit rechts und streiften sich mit den linken Außenspiegeln. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden an den Lastern auf jeweils 400 Euro. Auf beide Fahrenden kommen nun Anzeigen zu.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu Schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

