POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Scheibe eingeworfen

Ein Unbekannter warf am Montagnacht Scheiben an einer Gaststätte in Heidenheim a.d. Brenz ein.

Kurz vor Mitternacht war ein Unbekannter in der Oggenhauser Hauptstraße unterwegs. An einer Gaststätte warf er mit voller Wucht drei Blumentöpfe gegen die Fensterscheiben. Die gingen zu Bruch, den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Zeitungsausträgerin konnte den Unbekannten bei der Tatausführung beobachten. Nach Ansprache verhielt sich der Vandale ihr gegenüber unfreundlich. Der junge Mann zog wohl an dem Auto der Zeugin den Autoschlüssel aus dem Zündschloss ab und warf ihn in den Vorgarten der Gaststätte. Wenig später fiel der junge Mann erneut einer Zustellerin im Fliederweg auf. Der ca. 20-Jährige, ca. 180 cm groß, schmächtige Figur, bekleidet mit einer Jeans und einem weißen Hoodie, hatte die Frau verbal angegangen. Dabei soll er auch gelispelt haben. Zu weiteren Straftaten kam es wohl nicht. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322-430) sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können.

