POL-UL: (BC) Achstetten/B30 - Auf Lkw-Anhänger aufgefahren

Am Montag kam es auf der B30 bei Achstetten zu einem Auffahrunfall mit einem Verletzten. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen.

Ulm (ots)

Kurz vor 8.15 Uhr war ein 46-Jähriger mit seinem Opel Astra Kombi auf der B30 von Ulm in Richtung Biberach Ulm unterwegs. Auf dem rechten Fahrstreifen vor ihm fuhr ein gelbes Lkw-Gespann. Das wurde von einem 31-Jährigen gelenkt. Aus bisher unbekannter Ursache stieß der Opel dem Saxas-Anhänger ins Heck. In der weiteren Folge wurde der Pkw nach links abgewiesen, raste auf dem linken Fahrstreifen ein paar Meter weiter und krachte in die Mittelleitplanken. Der Pkw schlitterte quer über die Fahrbahn auf den Seitenstreifen und blieb dort mit erheblichen Beschädigungen stehen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der 46-Jährige in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun eine Motorradfahrerin. Die fuhr wohl unmittelbar hinter dem verunfallten Opel und kann möglicherweise nähere Angaben zum Unfall machen. Die Bikerin und auch weitere Zeugen können sich beim Polizeirevier Laupheim unter der Tel. 07392/96300 melden. Der Sachschaden am Anhänger und an den Schutzplanken wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Opel war nur noch Schrott, der Schaden wird mit ca. 30.000 Euro beziffert.

++++0438814

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

