POL-UL: (UL) Ulm - Müll falsch entsorgt

Ihren Müll hat am Wochenende wohl eine Frau in Ulm an einem Altkleider-Container hinterlassen.

Ulm (ots)

Am Montag meldete eine Anruferin den Müll in der Ringstraße. Beim Gehweg, in Richtung Rührweg, stellte eine Unbekannte ihren Müll an einem Container für Altkleider ab. In der Tüte befanden sich diverse abgelaufene Medikamente, Cremes und sonstiger Müll. Die mutmaßliche Müllsünderin hinterließ wohl auch Schriftstücke mit ihrer Adresse in dem Müll. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

++++0435824 (BK)

