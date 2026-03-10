Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher unterwegs

Am Wochenende stiegen Unbekannte in eine Wohnung in der Ulmer Weststadt ein.

Ulm (ots)

Von Samstag auf Sonntag waren Einbrecher in der Moltkestraße unterwegs. Die Unbekannten brachen wohl kurz nach Mitternacht in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam die Tür zu einer Wohnung auf. Aus der Wohnung stahlen sie Bargeld und Schmuck. Auch an einer weiteren Wohnung machten sie sich mit ihrem Werkzeug an der Tür zu schaffen. Die Einbrecher rechneten wohl nicht damit, dass die Bewohnerin zuhause war. Als die Seniorin die Geräusche hörte und um Hilfe schrie, flüchteten die Täter noch bevor sie die Wohnungstür aufgebrochen hatten. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

