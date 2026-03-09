Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Bei Rot in die Kreuzung

Zwei Pkw stießen am Sonntag in Heidenheim zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Dacia in der Wilhelmstraße stadtauswärts. In der Bergstraße war ein 44-Jähriger mit seinem Audi unterwegs. Der Fahrer des Dacia fuhr in die Kreuzung ein. Dass seine Ampel rot zeigte, hatte der 57-Jährige nicht gesehen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Aufprall zogen sich beide Fahrer Verletzungen zu. Der Rettungsdienst war vor Ort und versorgte die Leichtverletzten. Eine Mitnahme ins Krankenhaus lehnten die Unfallbeteiligten ab. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 13.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

++++0433527

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell