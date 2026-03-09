Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Auto gestreift und geflüchtet

Am Samstag oder Sonntag fuhr ein unbekanntes Fahrzeug in Sontheim an der Brenz gegen ein geparktes Auto und flüchtete.

Der Unfall ereignete sich zwischen 18 Uhr und 7.30 Uhr. Der VW parkte in der Jakobstraße am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr vorbei und streifte das Auto an der linken hinteren Seite. Der Verursacher fuhr weiter. Zurück blieb ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Giengen (Tel. 07322/9653-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern, beziehungsweise die Polizei zu verständigen. Sonst drohen Freiheits- oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

