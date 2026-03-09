Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Rechts vor links nicht beachtet

Einen Unfall verursachte ein 35-Jähriger am Sonntag in Eislingen/Fils.

Der Mann fuhr gegen 11.30 Uhr mit seinem BMW in der Lessingstraße. An der Kreuzung zur Leonhardstraße achtete er nicht auf die Vorfahrt eines 41-Jährigen. Der fuhr mit einem Mercedes, kam von rechts und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden am BMW schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro, den am Mercedes auf rund 5.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden.

