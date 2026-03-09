Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fensterscheiben eingeworfen

Drei Jugendliche sollen am Samstag drei Scheiben an einer Schule eingeworfen haben.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr befanden sich die beiden Zeuginnen auf dem Areal der Adalbert-Stifter-Schule im Ruländerweg. Sie sahen dort drei Jugendliche. Kurz darauf hörten sie ein mehrfaches Scheibenklirren und sahen wie sich die Jugendlichen entfernten. Als die Drei die Zeuginnen bemerkten, rannten sie weg. Die Zeuginnen entdeckten die eingeworfenen drei Fensterscheiben und informierten die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte einer der Tatverdächtigen in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die beiden weiteren Tatverdächtigen waren zunächst nicht auffindbar. Ihre Identität konnte noch ermittelt werden. Die Polizei ermittelt nun gegen die drei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren wegen Sachbeschädigung.

