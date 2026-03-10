PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Vandalen sprühen Graffiti
Vergangene Woche besprühten Unbekannte eine Tunnelröhre in Blaubeuren.

Ulm (ots)

Am Montag wurde die Sachbeschädigung festgestellt. Unbekannte besprühten wohl vergangene Woche die Wandverkleidung eines Tunnels in der Bahnhofstraße. Mit orangener und blauer Farbe sprühten sie mehrere Buchstaben gegen die Wand. Die Straßenmeisterei schätzt den Schaden auf 5.000 Euro. Die Polizei Blaubeuren (Tel. 07344/96350) hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer dafür verantwortlich ist, ist bislang nicht bekannt.

