POL-HOM: Sachbeschädigung an geparkten Fahrzeugen in Homburg

Homburg (ots)

Zwischen dem 24.02.2026, um 19:00 Uhr, und dem 25.02.2026, 08:15 Uhr, wurden durch einen bislang unbekannten Täter der Lack an insgesamt sieben Fahrzeugen zerkratzt, welche in der Kaiserstraße in Homburg zum Parken abgestellt waren.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

