POL-HOM: Sachbeschädigung an geparkten Fahrzeugen in Homburg
Homburg (ots)
Zwischen dem 24.02.2026, um 19:00 Uhr, und dem 25.02.2026, 08:15 Uhr, wurden durch einen bislang unbekannten Täter der Lack an insgesamt sieben Fahrzeugen zerkratzt, welche in der Kaiserstraße in Homburg zum Parken abgestellt waren.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.
