Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines Motorrollers in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 24.02.2026, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr, wurde ein geparkter schwarzer Motorroller der Marke Kwang Yang auf dem Parkplatz der "Grünen Lunge" , zwischen Max- und Rathausstraße, in Bexbach entwendet. Der Roller hat aktuell ein grünes Versicherungskennzeichen. An der linken und rechten Fahrzeugseite ist jeweils ein auffälliger orangefarbener Streifen, sowie in weißer Schrift die Typbezeichnung Agility RS 50 angebracht. Der hintere Teil des Ledersitzes ist mit dem Schriftzug KYMCO versehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

