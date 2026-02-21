Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Raub in der Innenstadt von Homburg

Homburg (ots)

Am Freitag, den 20.02.2026 kam es gegen 16:00 Uhr hinter dem Gebäude der Bank1Saar zwischen der Talstraße und der Schanzstraße in 66424 Homburg zu einem Raubdelikt. Hierbei wurde der Geschädigte von einem der Täter zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Ein weiterer Täter versetzte dem Geschädigten sodann einen Faustschlag in das Gesicht, nachdem der Geschädigte der Aufforderung nicht nachkam. Erst dann gab der Geschädigte 400EUR mitgeführtes Bargeld an die Täter heraus, die sodann zu Fuß flüchteten.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

T1: deutsches Erscheinungsbild, blondes, glattes Haar, an den Seiten kurz rasierte Haare, er trug eine schwarze Nylonjacke, er war ca. 180cm groß, ca. 17-18 Jahre alt, er sprach deutsch ohne Akzent.

T2: ausländisches Aussehen, er trug eine schwarze Jacke der Marke "Canada Goose", trug eine Goldkette am Hals, er hatte schwarze, lockige Haare, ca. 180 cm groß und ebenfalls etwa 17 bis 18 Jahre alt, sprach mutmaßlich deutsch mit Akzent

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

