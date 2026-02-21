Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum vom 15.02.2026, ca. 17:00 Uhr, bis zum 17.02.2026, ca. 19:30 Uhr, kam es in der Ringstraße in Homburg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte der Unfallverursa-cher mit seinem bislang unbekannten Fahrzeug mit einem am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Audi. An diesem entstand ein Sachschaden im Bereich der Fahrzeugfront. Nach der Kollision entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zuvor wurde ein Zettel an dem geparkten Pkw hinterlassen hat, wodurch der verantwortliche Fahrzeugführer jedoch nicht ermittelt werden konnte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

