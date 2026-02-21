Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gefährliche Körperverletzung am Abend des Rosenmontages in Homburg

Homburg (ots)

Am frühen Abend des 17.02.2026 kam es in einer bekannten Gaststätte im Bereich des Marktplatzes in Homburg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der bislang unbekannten Täter trat dem Geschädigten mit dem beschuhten Fuß gegen den Kopf, als dieser gerade dabei war, eine Treppe hoch zugehen. Der unbekannte Täter stand hierbei am oberen Ende der Treppe und trat somit von oben auf den Geschädigten ein. Durch die Tat wird der Geschädigte am Kopf verletzt. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: männlich, ca. 55-65 Jahre alt, schmale Statur, ca. 175 cm groß, verkleidet mit einem grün, weiß, schwarzen Trainingsanzug und einer blonden Perücke mit Stirnband.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

