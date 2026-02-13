Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in Homburg

Homburg (ots)

Am Donnerstag, dem 12.02.2026, zwischen 16:55 Uhr und 18:15 Uhr, wurde, durch einen bislang unbekannten Täter, der Fahrzeuglack eines geparkten grauen Mercedes zerkratzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden auf der gesamten Beifahrerseite.

Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf dem rückwärtig gelegenen Parkplatz der Schlossberg Apotheke in der Gerberstraße in Homburg geparkt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell