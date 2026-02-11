POL-HOM: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Homburg
Homburg (ots)
Bislang unbekannter Täter zerkratzte, im Tatzeitraum vom 06.02.26, gegen 18:00 Uhr, und dem 09.02.26, gegen 15:00 Uhr, den Fahrzeuglack von insgesamt sieben Fahrzeugen, welche an der Ecke Kaiserstraße / Haydnstraße in Homburg geparkt waren.
Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.
