POL-HOM: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Homburg

Homburg (ots)

Bislang unbekannter Täter zerkratzte, im Tatzeitraum vom 06.02.26, gegen 18:00 Uhr, und dem 09.02.26, gegen 15:00 Uhr, den Fahrzeuglack von insgesamt sieben Fahrzeugen, welche an der Ecke Kaiserstraße / Haydnstraße in Homburg geparkt waren.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

