Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Auffinden von mit Glasscherben verunreinigten Hundefutters in Homburg

Homburg (ots)

Zwischen dem 05.02.2026, circa 16:30 Uhr, und dem 06.02.2026, circa 08:30 Uhr, wurde von einer bislang unbekannten Person mit Glasscherben verunreinigtes Hundefutter am Rande eines Feldweges in Homburg-Sanddorf ausgelegt. Bei der Örtlichkeit handelte es sich um einen Feldweg (Schwarzer Weg) in der Heidebruchstraße in Homburg, welcher auf Höhe der Alleestraße in Richtung Kaiserslauterer Straße führt.

Das verunreinigte Futter wurde nach Auffinden unmittelbar beseitigt. Zu einem Schadenseintritt ist es nach derzeitigem Stand glücklicherweise nicht gekommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

