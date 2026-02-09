Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 30.01.2026, gegen 16:00 Uhr, und Montag, dem 02.02.2026, gegen 09:45 Uhr, wurde ein schwarzer Skoda Fabia in der Kaiserstraße in Homburg, vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, beschädigt. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen auf dem rechten Gehsteig geparkt. An dem geparkten Pkw entstand Sachschaden im linken Frontbereich. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

