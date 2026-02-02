Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäftes in Homburg

Homburg (ots)

Am Donnerstag den 29.01.2026 kam es im Zeitraum zwischen 14:40 Uhr und 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäftes in der Richard-Wagner-Straße in Homburg. Durch das Unfallgeschehen wurde ein geparkter grauer Ford Focus im Bereich des vorderen linken Radlaufs beschädigt. Nach dem Unfallgeschehen entfernte sich der verantwortliche Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell