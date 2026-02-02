PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäftes in Homburg

Homburg (ots)

Am Donnerstag den 29.01.2026 kam es im Zeitraum zwischen 14:40 Uhr und 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäftes in der Richard-Wagner-Straße in Homburg. Durch das Unfallgeschehen wurde ein geparkter grauer Ford Focus im Bereich des vorderen linken Radlaufs beschädigt. Nach dem Unfallgeschehen entfernte sich der verantwortliche Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 12:06

    POL-HOM: Diebstahl eines Leichtkraftrads in Bexbach

    Bexbach (ots) - Im Tatzeitraum vom 23.01.2026, 17:00 Uhr, bis zum 26.01.2026, 05:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein graues Leichtkraftrad mit HOM-Kreiskennzeichen, welches in der Maxstraße in Bexbach abgestellt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:05

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr (Homburg -OT Erbach)

    Homburg (ots) - Am 24.01.2026, gegen 17:55 Uhr, kam es in der Steinbachstraße in Homburg-Erbach zu einem Verkehrsunfallgeschehen zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten mit ihren jeweiligen Außenspiegeln der Fahrerseite. Einer der beiden Beteiligten verließ die Unfallstelle anschließend ohne seine Pflichten als Beteiligter ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:04

    POL-HOM: Diebstahl aus PKW in Bexbach

    Bexbach (ots) - Im Zeitraum von Sonntag den 25.01.2026, 15:00 Uhr, bis Montag den 26.01.2026, 06:20 Uhr, kam es zum Diebstahl aus einem geparkten blauen Ford Fiesta in der Frankenholzer Straße in Oberbexbach. Ein bislang unbekannter Täter konnte hierbei eine Geldbörse mitsamt Inhalt erlangen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren