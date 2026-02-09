Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verfolgungsfahrt mit Kleinkraftrad in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 04.02.2025, ca. um 15:05 Uhr, ereignete sich eine Verfolgungsfahrt zwischen einem Kleinkraftrad, welches sich zuvor in der Kleinottweiler Straße in Bexbach einer Verkehrskontrolle durch Flucht entzogen hatte, und einem zivilen Funkstreifenwagen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls, sowie die bislang unbekannte Personengruppe, die sich während der Verfolgungsfahrt in der Brückenstraße durch ein plötzliche Ausweichmanöver aus dem Weg des flüchtenden Kleinkraftrads bewegen musste, sich zu mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell