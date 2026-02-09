POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach-Höchen
Bexbach (ots)
Im Zeitraum vom 05.02.2026, 20:00 Uhr, bis 06.02.2026, 12:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den unteren Parkplatzbereich der Glanhalle in Bexabch-Höchen (Standort Freiwillige Feuerwehr Höchen) und kollidierte, vermutlich beim Rangieren, mit einem Drehflügeltor. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.
