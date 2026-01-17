Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Gartenhaus
Nordhorn (ots)
Am Freitag, 16.01.2026, gegen 12:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Diebstahl auf einem Grundstück an der Tulpenstraße in Nordhorn. Ein bislang unbekannter Täter kletterte mutmaßlich über einen Zaun und gelangte so in den Garten eines Reihenhauses. Anschließend öffnete er die Tür eines dort befindlichen Gartenhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.
