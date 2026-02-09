PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall auf der L 238

Mandelbachtal (ots)

Am 08.02.2026, gegen 06:40 Uhr, ereignete sich ein Alleinunfall auf der L 238 in Mandelbachtal. Zur Unfallzeit befuhr der Fahrer eines Seat Leon mit SB-Kreiskennzeichen die L 238 von Bliesmengen-Bolchen kommend in Fahrtrichtung Ormesheim und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte in der Folge frontal mit einem dort befindlichen Baum und kam schließlich auf dem Fahrzeugdach liegend in Unfallendstellung zum stehen. Der Fahrer des Seat wurde durch die Kollision in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus diesem befreit werden. Der Seat wurde komplett beschädigt. An dem Baum entstand ebenfalls Sachschaden.

Die Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

