Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Zeugenaufruf nach Auffinden von getöteten Katzen in Blieskastel-Seelbach

Blieskastel (ots)

In der Zeit zwischen dem 23.01.2026 und dem 01.02.2026 wurden auf einem Feld zwischen Blieskastel-Niederwürzbach und Seelbach drei Tierkadaver aufgefunden.

Dabei handelte es sich um drei Hauskatzen, welche offensichtlich von menschlicher Hand getötet und dort abgelegt wurden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verdacht eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde eingeleitet.

Im Sachzusammenhang werden Zeugen gebeten sich mit der Polizei in Blieskastel (06842/9270) oder der Polizei in Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzten.

