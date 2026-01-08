Feuerwehr Bochum

FW-BO: Kellerbrand in Langendreer

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am frühen Donnerstag Abend wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Kellerbrand in Langendreer alarmiert. Da bei der Alarmierung nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen im Gebäude befinden, wurde eine große Anzahl an Einsatzkräften entsandt. Es gab keine Verletzten.

Am Donnerstagabend, den 8. Januar 2026, wurde die Feuerwehr Bochum um 18:00 Uhr zu einem gemeldeten Kellerbrand in der Bahnhofstraße im Stadtteil Langendreer alarmiert. Nach ersten Informationen sollte es sich um ein leerstehendes Gebäude handeln, Personen im Objekt konnten jedoch nicht ausgeschlossen werden. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war eine deutliche Rauchentwicklung aus den Lichtschächten des Gebäudes sichtbar. Die Zugangstür musste durch die Einsatzkräfte mittels gewaltsam geöffnet werden, um in das Gebäude vorzudringen. Zur Brandbekämpfung und Kontrolle des Gebäudes kamen drei Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Das Feuer im Keller wurde mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Parallel dazu wurde die Drehleiter vor dem Gebäude in Stellung gebracht, um eine mögliche Rettung über die oberen Geschosse sicherzustellen. Das angrenzende Nachbargebäude wurde vorsorglich kontrolliert, war jedoch nicht betroffen. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Anschließend verschlossen die Einsatzkräfte das Objekt und übergaben die Einsatzstelle an die Polizei zur weiteren Ermittlung. Die Einsatzdauer betrug rund 1,5 Stunden. Im Einsatz waren der Löschzug und der Führungsdienst der Hauptfeuerwache Werne, der Löschzug der Wache Innenstadt, die Löscheinheit Langendreer sowie der Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell