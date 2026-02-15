Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einfache Körperverletzung und Hausfriedensbruch in Bliesmengen-Bolchen nach dem Nachtumzug

Bliesmengen-Bolchen (ots)

Am 14.02.2026 gegen 21:40 Uhr kam es in der in der Straße im Oberen Mengen in Bliesmengen-Bolchen im Anschluss an den dort stattgefundenen Nachtumzug zu einer Körperverletzung sowie eines Hausfriedensbruchs zum Nachteil des Geschädigten. Hierbei betreten die unbekannten Täter zunächst unbefugt das Grundstück des Geschädigten. Diese werden im Anschluss durch den Geschädigten aufgefordert das Grundstück zu verlassen, woraufhin einer der Täter dem Geschädigten mit der Faust in dessen Gesicht schlägt. Nachdem eine weitere Geschädigte versucht einzugreifen, wird diese von dem besagten Täter weggestoßen. Schlussendlich flüchten die unbekannten Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Personenbeschreibung:

- Täter 1: männlich, verkleidet mit Lederjacke der Serie "Sons of Anarchy", französischer Akzent - Täterin 2: verkleidet als Cowgirl

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell