POL-HOM: Sachbeschädigung an der Bliesgau-Festhalle Blieskastel
Blieskastel (ots)
In der Nacht vom 10.02.2026 bis 11.02.2026, in einem Zeitraum von 20:00 Uhr bis 11:00 Uhr kam es an der Bliesgau-Festhalle zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Eine bislang unbekannte Anzahl von Tätern begab sich an das Gebäude in der Von-der-Leyen-Straße 2 in 66440 Blieskastel. Dort sprühten die unbekannten Täter undefinierbare Zeichen und Wörter mittels schwarzer Sprühfarbe auf die Fassade der Bliesgau-Festhalle. Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.
