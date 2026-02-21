Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Garagenscheibe in Blieskastel

Blieskastel (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 15.06.2026 auf Montag, den 16.02.2026 kam es an einer Garage am Paradeplatz in 66440 Blieskastel zu einer Sachbeschädigung an einem Fenster einer Garage. Hierbei schlug ein bislang unbekannter Täter eine Glasscheibe an der Garage ein. Hierbei ging ein Glasbaustein zu Bruch. Danach entfernte er sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 50 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

