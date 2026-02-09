Polizei Wuppertal

POL-W: RS Fußgängerin beim Abbiegen angefahren

Wuppertal (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem PKW erlitt am Samstagmittag (07.02.2026) eine Fußgängerin auf der Elberfelder Straße in Remscheid schwere Verletzungen.

Gegen 13:30 Uhr beabsichtigte die 46-Jährige als Fußgängerin die Ampel an der Kreuzung Elberfelder Straße zur Hochstraße zu überqueren, als sie von dem Nissan eines 47-jährigen Wuppertalers erfasst wurde, der von der Elberfelder Straße in die Hochstraße abbog.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau schwere Verletzungen.

Ein Rettungswagen brachte sie nach Erstversorgung in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb.

