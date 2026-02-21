Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am 20.02.2026, gegen 19:05 Uhr, kam es auf der L 117 zwischen Waldmohr und Höchen in Höhe der Einmündung zum Altbreitenfelderhof zu einem Verkehrsunfall. Hierbei streifte der Unfallverursacher (weißer Pkw, weiteres unbekannt) den entgegenkommenden Pkw und beschädigte diesen im Bereich des linken Außenspiegels. Nach der Kollision entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit in Fahrtrichtung Höchen, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell