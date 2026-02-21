Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Dienstag, den 17.02.2026, kam es auf dem Parkplatzgelände des Globus-Handelshofs in der Neunmorgenstraße in Homburg-Einöd im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verursacher stieß mit seinem unbekannten Fahr-zeug, mutmaßlich beim Parkvorgang, gegen einen daneben geparkten PKW der Marke VW, Typ Golf, Farbe Blau mit Homburger Kreiskennzeichen und beschädigte diesen im Frontbereich. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Der beschädigte PKW war zur Unfallzeit in einer der Parkflächen nahe des Haupteinganges geparkt. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000EUR ge-schätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

