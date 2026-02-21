PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall in Blieskastel - Fahrer zunächst vermisst

Blieskastel (ots)

In den frühen Morgenstunden des 21.02.2026 kam es in der Florianstraße in Blieskastel zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Fahrer eines weißen Seat Ateca die Florianstraße aus der Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Bliesgaustraße. Im Einmündungsbereich Florianstraße/Bliesgaustraße verlor der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw setzte seine Fahrt geradeaus über die Bliesgaustraße fort, durchbrach das massive Geländer des dortigen Gehwegs und stürzte anschließend etwa 1,6 Meter in die angrenzende Wiesenfläche ab.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Airbags ausgelöst. Zudem wurde der Motor aus dem Motorraum gerissen.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte der Fahrer nicht mehr an der Unfallstelle angetroffen werden. Aufgrund des erheblichen Schadensbildes konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Fahrzeugführer in hilfloser Lage befindet. In der Folge wurde eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet. Hieran beteiligt waren unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren Blieskastel und Homburg, die teilweise auch Drohnen einsetzten.

Für die Dauer des Einsatzes mussten die unmittelbar angrenzenden Gleise der Deutschen Bahn vorübergehend gesperrt werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der mutmaßliche Fahrzeugführer im Umfeld von Angehörigen festgestellt werden. Gegen ihn besteht der Verdacht, das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol geführt zu haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.02.2026 – 14:57

    POL-HOM: Raub in der Innenstadt von Homburg

    Homburg (ots) - Am Freitag, den 20.02.2026 kam es gegen 16:00 Uhr hinter dem Gebäude der Bank1Saar zwischen der Talstraße und der Schanzstraße in 66424 Homburg zu einem Raubdelikt. Hierbei wurde der Geschädigte von einem der Täter zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Ein weiterer Täter versetzte dem Geschädigten sodann einen Faustschlag in das Gesicht, nachdem der Geschädigte der Aufforderung nicht nachkam. ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 14:55

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

    Homburg (ots) - Am 20.02.2026, gegen 19:05 Uhr, kam es auf der L 117 zwischen Waldmohr und Höchen in Höhe der Einmündung zum Altbreitenfelderhof zu einem Verkehrsunfall. Hierbei streifte der Unfallverursacher (weißer Pkw, weiteres unbekannt) den entgegenkommenden Pkw und beschädigte diesen im Bereich des linken Außenspiegels. Nach der Kollision entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit in ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 14:54

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

    Homburg (ots) - Am Dienstag, den 17.02.2026, kam es auf dem Parkplatzgelände des Globus-Handelshofs in der Neunmorgenstraße in Homburg-Einöd im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verursacher stieß mit seinem unbekannten Fahr-zeug, mutmaßlich beim Parkvorgang, gegen einen daneben geparkten PKW der Marke VW, Typ Golf, Farbe Blau mit Homburger Kreiskennzeichen und beschädigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren