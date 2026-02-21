Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall in Blieskastel - Fahrer zunächst vermisst

Blieskastel (ots)

In den frühen Morgenstunden des 21.02.2026 kam es in der Florianstraße in Blieskastel zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Fahrer eines weißen Seat Ateca die Florianstraße aus der Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Bliesgaustraße. Im Einmündungsbereich Florianstraße/Bliesgaustraße verlor der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw setzte seine Fahrt geradeaus über die Bliesgaustraße fort, durchbrach das massive Geländer des dortigen Gehwegs und stürzte anschließend etwa 1,6 Meter in die angrenzende Wiesenfläche ab.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Airbags ausgelöst. Zudem wurde der Motor aus dem Motorraum gerissen.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte der Fahrer nicht mehr an der Unfallstelle angetroffen werden. Aufgrund des erheblichen Schadensbildes konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Fahrzeugführer in hilfloser Lage befindet. In der Folge wurde eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet. Hieran beteiligt waren unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren Blieskastel und Homburg, die teilweise auch Drohnen einsetzten.

Für die Dauer des Einsatzes mussten die unmittelbar angrenzenden Gleise der Deutschen Bahn vorübergehend gesperrt werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der mutmaßliche Fahrzeugführer im Umfeld von Angehörigen festgestellt werden. Gegen ihn besteht der Verdacht, das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol geführt zu haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell