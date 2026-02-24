PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus Fahrzeug in Homburg

Homburg (ots)

In der Nach vom 22.02.2026 auf den 23.02.2026 kam es in der Karlstraße in Homburg zu einem Diebstahl aus einem geparktes Renaut Megane mit Homburger Kreiskennzeichen. Hierbei wurde Fahrzeugtechnik sowie persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Der Schaden wird auf etwa 1.000 EURO geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

