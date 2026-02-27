Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg-Kirrberg

Homburg (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 25.02.2026, 22:30 Uhr, bis Donnerstag, den 26.02.2026, 10:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Eckstraße in Homburg-Kirrberg. Bislang unbekannter Fahrzeugführer rangierte im Bereich einer dort ansässigen Bäckerei sein bislang unbekanntes Fahrzeug und kollidierte hierbei mit einem am gegenüberliegenden Fahrbahnrand parkenden schwarzen Renault Clio mit ZW-Kennzeichen. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung.

Am vorgenannten Renault Clio entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

