POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Seit dem 25.02.2026, gegen 14:00 Uhr, ist der 39-jährige Herr Mehdi Francis SCHMIDT von der Psychiatrie der Uniklinik in Homburg/Saar abgängig. Herr Schmidt leidet an einer psychischen Erkrankung. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden oder ihm ein Leid zugestoßen sein könnte. Eventuelle Anlaufadressen oder Kontaktpersonen des in Bexbach gemeldeten SCHMIDT sind nicht bekannt.

Personenbeschreibung: männlich, altersentsprechendes Aussehen, schlank, blasse Hautfarbe, Vollbart, schwarze schulterlange Haare, zeitweise Brillenträger, trug zuletzt einen grauen oder schwarzen Jogging-Anzug.

Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizeiinspektion Homburg (Tel.-Nr.: 06841 / 1060) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

