PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person
  • Bild-Infos
  • Download

Homburg (ots)

Seit dem 25.02.2026, gegen 14:00 Uhr, ist der 39-jährige Herr Mehdi Francis SCHMIDT von der Psychiatrie der Uniklinik in Homburg/Saar abgängig. Herr Schmidt leidet an einer psychischen Erkrankung. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden oder ihm ein Leid zugestoßen sein könnte. Eventuelle Anlaufadressen oder Kontaktpersonen des in Bexbach gemeldeten SCHMIDT sind nicht bekannt.

Personenbeschreibung: männlich, altersentsprechendes Aussehen, schlank, blasse Hautfarbe, Vollbart, schwarze schulterlange Haare, zeitweise Brillenträger, trug zuletzt einen grauen oder schwarzen Jogging-Anzug.

Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizeiinspektion Homburg (Tel.-Nr.: 06841 / 1060) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 12:21

    POL-HOM: Diebstahl eines Motorrollers in Bexbach

    Bexbach (ots) - Am 24.02.2026, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr, wurde ein geparkter schwarzer Motorroller der Marke Kwang Yang auf dem Parkplatz der "Grünen Lunge" , zwischen Max- und Rathausstraße, in Bexbach entwendet. Der Roller hat aktuell ein grünes Versicherungskennzeichen. An der linken und rechten Fahrzeugseite ist jeweils ein auffälliger orangefarbener Streifen, sowie in weißer Schrift die ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 14:32

    POL-HOM: Diebstahl aus Fahrzeug in Homburg

    Homburg (ots) - In der Nach vom 22.02.2026 auf den 23.02.2026 kam es in der Karlstraße in Homburg zu einem Diebstahl aus einem geparktes Renaut Megane mit Homburger Kreiskennzeichen. Hierbei wurde Fahrzeugtechnik sowie persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Der Schaden wird auf etwa 1.000 EURO geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 14:59

    POL-HOM: Verkehrsunfall in Blieskastel - Fahrer zunächst vermisst

    Blieskastel (ots) - In den frühen Morgenstunden des 21.02.2026 kam es in der Florianstraße in Blieskastel zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Fahrer eines weißen Seat Ateca die Florianstraße aus der Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Bliesgaustraße. Im Einmündungsbereich Florianstraße/Bliesgaustraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren